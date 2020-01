Il primo volantino Unieuro del nuovo anno si sta facendo attendere più del dovuto, dopo gli enormi sconti messi sul piatto nel corso delle festività natalizie, anche gli addetti al marketing dell’azienda sembrano aver tirato il fiato.

Al giorno d’oggi l’unica campagna promozionale attiva sembra essere quella disponibile sul sito ufficiale di Unieuro, rappresentata da una lunghissima schiera di sconti e di prezzi bassi con due sorprese speciali. Prima di tutto la spedizione è gratuita su ogni ordine a partire dai 49 euro di spesa effettiva (quando in genere è sempre a pagamento), con l’aggiunta della possibilità di ricevere uno sconto ulteriore del 5% sull’intero importo del carrello.

Per i codici sconto Amazon e le nuove offerte, ecco qui il nostro canale Telegram interamente dedicato alla causa.

Volantino Unieuro: le offerte sono davvero così convenienti?

Le offerte del volantino Unieuro, lo dobbiamo ammettere, sono davvero tantissime e molto differenti tra loro (nonché appartenenti a categorie merceologiche quasi agli antipodi). Osservando da vicino esclusivamente il mondo della telefonia mobile, non possiamo non apprezzare la presenza di un buonissimo Galaxy S10e in vendita a 499 euro, uno dei prezzi più bassi dal giorno effettivo del lancio.

Discorso simile per quanto riguarda lo Huawei Nova 5T, la nuova stella dell’azienda cinese presenta una richiesta effettiva sicuramente alla portata della maggior parte di noi, soli 389 euro (quando il listino originario è di quasi 499 euro).

Le possibilità di scelta, come abbiamo specificato, sono comunque tantissime e spaziano dallo Xiaomi Redmi Note 8T sino al Samsung Galaxy Note 10+. Per maggiori informazioni in merito collegatevi qui.