Il volantino Comet promette sconti ed offerte impressionanti sulla maggior parte dei prodotti attualmente in commercio, pur senza strizzare l’occhio ai più quotati top di gamma del settore della telefonia mobile.

Fino al 15 gennaio è stata ideata una campagna promozionale in grado di soddisfare le esigenze di ognuno di noi, prima di tutto per la disponibilità sull’intero territorio nazionale e sul sito ufficiale (attenzione alle spese di spedizione non incluse nel prezzo), ma anche per aver offerto la possibilità di richiedere una rateizzazione senza interessi su ogni acquisto al superamento di una determinata soglia di spesa.

Volantino Comet: i Saldi Invernali sono già arrivati

Gli smartphone Android presi in considerazione appartengono tutti alla fascia medio-bassa del mercato, basti pensare infatti che il prezzo più alto di vendita corrisponde ai 269 euro dell’Oppo Reno 2Z/Huawei P30 Lite, per capire effettivamente a chi è stata rivolta l’intera campagna promozionale.

L’unica eccezione alla regola è rappresentata dall’offerta applicata sull’iPhone Xs, un terminale che non necessita di presentazioni, anche se in lento declino a causa del lancio sul mercato dei nuovissimi iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Il prezzo finale di vendita resta essere abbastanza invitante, parliamo a tutti gli effetti di 679 euro per la versione no brand con la classica garanzia legale della durata di 24 mesi.

Per ogni altra informazione in merito al volantino Comet citato e discusso nel nostro articolo, nonché per scoprire tutte le offerte pensate dall’azienda, ecco qui sotto le pagine inserite come galleria fotografica.