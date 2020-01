Vodafone straccia Iliad con il lancio di una promozione che ha quasi dell’incredibile, parliamo a tutti gli effetti di una soluzione da soli 7 euro al mese in grado di riservare al proprio interno prezzi bassi e contenuti praticamente mai visti prima d’ora.

Il suo nome è Special Unlimited, un’offerta distribuita esclusivamente in versione operator attack raggiungibile dai clienti che si trovano in condizione d’uscita proprio da Iliad o da un operatore telefonico virtuale. All’attivazione verrà necessariamente richiesta la portabilità del numero originario, mediante il pagamento di 12 euro per la promo e di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM; successivamente i rinnovi mensili con addebito diretto sul credito residuo avranno un costo fisso di 7 euro.

Vodafone: la Special Unlimited fa ancora faville

All’interno della promozione da consigliare a tutti coloro che la possono raggiungere, troviamo comunque 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione, passando anche per minuti e SMS illimitati da poter utilizzare verso ogni numero di telefono sul territorio nazionale.

A differenza delle soluzioni di Wind o similari, in questo caso il consumatore non dovrà sottostare ad alcun vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza essere costretto a pagare una penale più o meno importante. Inoltre, la massima velocità di navigazione è imposta direttamente dallo standard di connessione, il cliente Vodafone non potrà difatti superare i 600Mbps in download (ma chi è mai riuscito a raggiungerli?).

Per attivare la promozione citata nell’articolo sarà necessario recarsi personalmente in un punto vendita.