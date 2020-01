Vodafone inizia il 2020 con il botto, regalando GB illimitati ai suoi clienti. Molti nostri utenti, infatti, ci stanno segnalando il ricevimento di un SMS contenente le indicazioni per attivare l’offerta gratuita entro il 3 gennaio 2020. Scopriamo insieme come fare, in maniera semplice e veloce.

Come attivare GB illimitati gratuiti per il 2020 con Vodafone

Come anticipato in precedenza, chiunque abbia ricevuto l’SMS indicato potrà procedere con l’attivazione dell’offerta. Quest’ultima prevede Giga illimitati per 2 giorni dall’attivazione. Per 2 giorni, quindi, sarà possibile usare senza limiti il proprio smartphone, così come si probabilmente sarà possibile fare in futuro con la rete 5G. Per attivare la promo sarà sufficiente chiamare il 42100 entro il 3 gennaio 2020.

A seguito della chiamata, il risponditore automatico ci inviterà all’attivazione di “Infinito 2 giorni“. La promo a seguito di conferma verrà attivata nelle successive 48 ore (riceveremo SMS di conferma) e non si rinnoverà in automatico. Ricordiamo che sarà possibile usufruire dei GB secondo le condizioni di uso corretto e lecito e che sarà possibile navigare anche negli altri Paesi UE.

La promo è un piccolo assaggio della nuova super promo Vodafone, ideale per il business: Vodafone Infinito.

Ribadiamo che, al momento, non siamo a conoscenza se l’opzione è disponibile per tutti i clienti Vodafone o se è rivolta solo ad alcuni. Tentar non nuoce, dunque. In caso di esito positivo, vi ricordiamo che potrete confermarci l’avvenuta attivazione dell’offerta, scrivendoci sui nostri canali social.

Ricordiamo, infine, che l’anno nuovo porterà con sé il tanto atteso 5G a livello commerciale ed ad utilizzo comune. Pronti per questo 2020? Con Vodafone inizia nel migliore dei modi!