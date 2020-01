Inizia il nuovo anno e già non mancano le novità sostanziali in casa TIM. Una delle priorità della compagnia Italian per il 2020 è TIMvision, la piattaforma streaming con film, serie tv ed anche sport.

Nella parte conclusiva dello scorso anno vi abbiamo parlato di una partnership tra TIM e Sky. Attraverso questo accordo con la pay tv., gli abbonati a TIMvision ora possono accedere a NOW TV per vedere in diretta ed in esclusiva i migliori appuntamenti sportivi targati Sky.

TIM, dopo Sky c’è anche DAZN: ecco il nuovo servizio per la tv streaming

Per offrire un servizio che sia il più completo possibile, TIM non si ferma all’accordo con Sky. L’operatore italiano, infatti, da alcuni giorni ha trovato un’intesa molto conveniente anche con DAZN. L’intesa porta ad una ulteriore novità per gli abbonati.

Chi ha un piano di visione per TIMvision può accedere, come noto, a DAZN attraverso l’app ufficiale. Dallo scorso mese di dicembre, gli abbonati potranno fatturare sulla propria bolletta la sottoscrizione a DAZN. Tutti i clienti con una piano Fibra Ottica o ADSL potranno usufruire di tale possibilità.

Ma non finisce qui. Coloro che hanno scelto il pacchetto Sport di TIMvision con una spesa mensile di 29,90 euro non soltanto avranno a loro disposizione tutti i contenuti sportivi di NOW TV ma potranno accedere senza costi aggiuntivi anche agli eventi di DAZN.