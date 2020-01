Nell’utilizzo dello smartphone inevitabilmente ci si espone ad una certa quantità di radiazioni. La quota di queste onde elettromagnetiche che viene assorbita dall’organismo viene specificata dall’indice SAR, lo Specific Absorption Rate, che si esprime in W/kg.

Nella scelta di uno smartphone, dunque, si può andare a valutare proprio questo parametro, che consente di definire quanto potenzialmente pericoloso potrebbe essere un dispositivo per il nostro organismo. E’ naturale che ogni smartphone debba rientrare nei limiti previsti dalla legge, ossia 2 W/kg, altrimenti non sarebbe commercializzabile nella Comunità Europea. Al tempo stesso alcuni devices ne producono in maggior quantità rispetto ad altri, e sarebbe pertanto utile conoscere quali sono i modelli che emettono più radiazioni per operare una scelta consapevole al momento dell’acquisto.

Ecco dunque una lista completa – redatta dal German Federal Office for Radiation Protection – in cui ad ogni smartphone è associato il corrispettivo indice SAR.

Smartphone meno pericolosi

Motorola Moto G7 – 0,45 W/kg Wiko View 2 – 0,43 W/kg Razer Phone – 0,42 W/kg Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W/kg LG V30 – 0,375 W/kg ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W/kg Samsung Galaxy S8 – 0,32 W/kg Samsung Galaxy J4+ – 0,32 W/kg ZTE Blade V9 – 0,32 W/kg LG V40 ThinQ – 0,318 W/kg Samsung Galaxy J6+ – 0,31 W/kg ZTE Blade A610 – 0,31 W/kg Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W/kg Motorola Moto Z – 0,30 W/kg Samsung Galaxy S9+ – 0,29 W/kg Wiko View 2 Go – 0,287 W/kg Essential PH-1 – 0,28 W/kg LG Q6/Q6+ – 0,28 W/kg HTC U11 Life – 0,28 W/kg Samsung Galaxy S8+ – 0,26 W/kg Samsung Galaxy S7 edge – 0,26 W/kg Samsung Galaxy A8 – 0,24 W/kg LG G7 – 0,24 W/kg LG G6 – 0,235 W/kg Nokia 6 – 0,207 W/kg Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w/kg ZTE Axon Elite – 0,17 W/kg

Smartphone mediamente pericolosi

Apple iPhone 8 Plus – 0,99 W/kg Huawei Mate 20 – 0,99 W/kg Google Pixel 2 XL – 0,98 W/kg Xiaomi Mi8 Pro – 0,969 W/kg Xiaomi Mi A2 – 0,963 W/kg Huawei P10 – 0,96 W/kg Huawei Mate 20 Pro – 0,96 W/kg Google Pixel 2 – 0,93 W/kg Huawei P10 Plus – 0,89 W/kg Huawei P10 Lite – 0,89 W/kg Sony Xperia XZ – 0,870 W/kg Apple iPhone X – 0,87 W/kg Huawei Mate 10 Pro – 0,87 W/kg Huawei P Smart 2019 – 0,83 W/kg Huawei P20 – 0,76 W/kg Huawei P20 Lite – 0,75 W/kg Xiaomi Mi8 Lite – 0,749 W/kg LG G5 – 0,737 W/kg Huawei P20 Pro – 0,73 W/kg Apple iPhone SE – 0,720 W/kg Sony Xperia X – 0,720 W/kg Nokia 8 – 0,711 W/kg HTC U11+ – 0,63 W/kg Honor 10 Lite – 0,6 W/kg Redmi Note 7 – 0,591 W/kg ASUS ZenFone Zoom S – 0,588 W/kg Xiaomi Mi A2 Lite – 0,547 W/kg Motorola Moto G7 Plus – 0,542 W/kg Pocophone F1 – 0,537 W/kg Samsung Galaxy S10+– 0,516 W/kg Nokia 8.1 – 0,514 W/kg Razer Phone 2 – 0,508 W/kg

Smartphone molto pericolosi