Poste Italiane è stata nuovamente presa di mira dai cyber-criminali che rivolgono un nuova truffa online ai suoi clienti. A lanciare l’allarme, anche questa volta, ci pensa la Polizia Postale che informa gli utenti tramite un nuovo post pubblicato sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online Italia”. La truffa, apparentemente credibile, deve essere assolutamente ignorata e come ribadito dalla Polizia Postale è opportuno diffidare. Si raccomanda, dunque, di non far vincere la curiosità e di evitare qualunque rischio. Il post divulgato dai criminali potrebbe addirittura prosciugare i risparmi presenti sulle proprie carte e sui conti correnti.

Poste Italiane: una nuova truffa online promette un iPhone in regalo!

L’ultimo tentativo di frode online segnalato dalla Polizia Postale riguarda un post fraudolento apparentemente ideato da Poste Italiane, che invita gli utenti a cliccare per ricevere in regalo un iPhone 11 Pro.

Poste Italiane è ovviamente estranea all’intento fraudolento dei cyber-criminali. Questi ultimi utilizzano illecitamente il suo nome per mascherare l’inganno, come nei casi di phishing che minacciando la sicurezza delle carte PostePay e PostePay Evolution. Anche questa volta, dunque, l’azienda è solo un espediente sfruttato in modo inopportuno per tentare di estorcere dati sensibili e denaro a quanti più utenti.

La Polizia Postale, dunque, raccomanda di evitare di cliccare sul post, di non fornire per alcun motivo dati che possono condurre i malfattori alle carte e ai conti. Inoltre, ricorda che nessuno offre regali senza richiede una ricompensa né ottenere qualcosa in cambio. Iniziative di questo tipo, quindi, sono assolutamente da ignorare.