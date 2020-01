La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, anche per il primo mese di questo 2020 appena iniziato, ha intenzione di rilasciare alcuni film molto attesi dalla maggior parte degli utenti.

Solo qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle serie TV e dei film più attesi per questo 2020, ma oggi vogliamo concentrarci su alcuni film del mese di gennaio 2020. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix: i film più attesi di gennaio 2020

Iniziamo subito con l’uscita de 3 gennaio, stiamo parlando del film Tutte le Lentiggini del Mondo che parla di un adolescente che ha tutte le intenzioni di attirare la ragazza più carina della sua scuola. Questo film è un originale Netflix di provenienza messicana e ci trascinerà nella preadolescenza del protagonista. Il film è ambientato a Mexico City negli anni ’80 e segna l’esordio dietro la macchina da presa per Yibran Asuad, anche co-autore della sceneggiatura.

Il secondo film è atteso per il 7 gennaio 2020, stiamo parlando di Vivere due Volte. Quest’ultimo racconta la storia di Emilio, un insegnante vedovo da cinque anni che vive a Valencia vivendo in una routine che dopo la morte della moglie non ha più spezzato. Molto spesso l’uomo dimentica la strada per tornare a casa e, dopo una visita specialistica gli viene diagnosticato l’Alzheimer. Dopo questa scoperta Emilio decide di ricercare il suo primo amore di gioventù, prima che la memoria gli faccia qualche brutto scherzo.

Ultima pellicola abbastanza interessante arriverà il 17 gennaio, La Verità di Grace che racconta la vita di Grace Waters, colonna portante della propria comunità in Virginia che decide di trasferirsi lontano quando il suo ex marito decide di convolare a nozze con l’amante.