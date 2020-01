Google Maps e Waze sono i due principali servizi di navigazione che gli utenti di tutto il mondo utilizzano quando devono spostarsi in viaggio o quando devono cercare dei luoghi ben precisi.

Sicuramente Google Maps è quello più conosciuto e utilizzato, soprattutto perché permette agli utenti di usufruire del suo servizio tramite applicazione e/o tramite web. Anche Waze è sotto il controllo del colosso di Mountain View e con i recenti aggiornamenti introdotti numerosi utenti hanno provato il suo servizio.

L’anno nuovo è ormai iniziato e per gli utenti che utilizzano la loro applicazione arrivano delle grandiose novità grazie agli ultimi aggiornamenti introdotti. Eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Google Maps e Waze si aggiornano: ecco le nuove funzioni disponibili

Tutti gli utenti possono usufruire delle due applicazioni scaricandole sul proprio smartphone in modo totalmente gratuito. Ad attirare l’attenzione, però, è attualmente Waze poiché recentemente gli aggiornamenti introdotti hanno permesso agli utenti di usufruire di funzioni molto utili per i propri viaggi. Per esempio, fra le tante, spicca la funzione che permette di calcolare il pedaggio autostradale ancora prima di partire così gli utenti possono orientarsi su quanto devono spendere.

Con l’anno nuovo, invece, Google insieme al suo team di sviluppo ha deciso di introdurre degli strumenti per avvisare gli utenti di eventuali problemi alle strade per via della neve. Per esempio, è possibile segnalare: grandine, neve, ghiaccio o allagamento.

Anche tutti gli utenti fedeli a Maps possono usufruire di nuove funzioni grazie all’ultimo aggiornamento introdotto dal colosso di Mountain View. Secondo quando dicono alcune indiscrezioni, in alcuni Paesi, Google Maps segnala le stazioni di ricarica per le macchine elettriche.