L’operatore virtuale di Tim, Kena Mobile, ha deciso di continuare a proporre a tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità del proprio numero, delle offerte a soli 4.99 euro al mese con il primo mese gratuito.

Anche nel 2020 l’operatore decide di continuare la propria strategia attaccando gli altri operatori. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le offerte disponibili con il primo mese gratuito.

Kena Mobile: continua a proporre il primo mese gratuito su alcune offerte

L’operatore virtuale propone tantissime offerte con il primo mese di rinnovo gratuito. La prima è ovviamente un’offerta base, che comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 GB di traffico internet a soli 4.99 euro al mese. Un’altra offerta, a soli 5.99 euro al mese propone minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 70 GB di traffico internet al mese.

Il prezzo mensile varia a seconda dell’operatore di provenienza, per esempio quella da 4.99 euro al mese può essere attivata da tutti i nuovi clienti che decidono di effettuare la portabilità del proprio numero. Quella da 5.99 euro può essere invece attivata da tutti i nuovi clienti che provengono da ILIAD, POSTE e Operatori VIRTUALI (1MOB; BLAD; BT Mobile Full; BTEM; CONAD; COOP; DAILY TELECOM; DMOB; ERG; FASTWEB; Fastweb Full; GREEN ICN; INTERMATICA; LYCAFULL; Mundio; NETVALUE; OPTIMA; TISCALI; Welcome Italia).

L’offerta più “costosa”, da 13.99 euro al mese è dedicata solamente ai nuovi numeri, ovvero agli utenti che non effettuano alcuna portabilità del proprio numero ma che comunque hanno scelto Kena come operatore principale. Per scoprire tutte le offerte nel dettaglio o per avere maggiori informazioni sulla promozione in corso, visitate il sito ufficiale dell’operatore.