Il 2020 sarà il terzo anno effettivo di Iliad sul nostro territorio. Siamo solo nel primo giorno del nuovo anno e non sembra appropriato andare già oltre con lo sguardo, ma il prossimo mese di maggio la compagnia francese spegnerà la sua terza candelina.

In questo lasso di tempo, il provider – oltre a guadagnare sempre più abbonati – si è evoluto, introducendo nuovi servizi. Un esempio: la sezione Smartphone sul sito ufficiale.

Iliad, questi i due servizi attesi dai clienti nel 2020

Al netto di quelli che sono stati i miglioramenti, però, ad Iliad vengono ancora imputate alcune mancanze strategiche. Per il 2020, in particolare modo, gli utenti si attendono il rilascio di questi due servizi.

Una delle novità più attese in casa Iliad è il 5G. Non vi è alcun dubbio sul fatto che il gestore stia lavorando allo sviluppo di infrastrutture sul territorio necessarie proprio per il lancio delle reti di nuova generazione. Quello del 5G per Iliad sarà l’investimento più importante in Italia nel futuro a breve termine.

Purtroppo però non tutti avranno a disposizione il 5G nel 2020. Stando all’attuale timeline in questo anno è possibile una prima fase di sperimentazione, ma per il roll out definitivo sarà necessario attendere il 2021.

Altra possibile novità è quella relativa all’app ufficiale. Come vi abbiamo sottolineato a più riprese, ancora non è disponibile un’app nativa di Iliad su Google Play Store o App Store. Nonostante gli sviluppatori non si siano sbilanciati su questo fronte, in questo nuovo anno è lecito attendersi notizie in merito.