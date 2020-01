Android: 6 app e giochi gratis per capodanno sul Play Store Google

Il meglio che Android può offrire è una vasta scelta in termini di contenuti e soprattutto una grande personalizzazione della sua interfaccia. Nonostante ogni brand vada a personalizzare il sistema operativo, gli utenti hanno sempre le migliori possibilità di modificarlo a proprio piacimento.

Durante gli anni è stata proprio questa la caratteristica più apprezzata, anche se ci sono diverse qualità che non potreste trovare su nessun altra piattaforma. Una di queste è certamente l’apporto fondamentale di uno Store che includa tutto al suo interno. Stiamo parlando del celebre Play Store, il quale non manca infatti in nessun tipo di contenuto tra applicazioni e giochi. Durante gli ultimi tempi sono arrivati tanti nuovi titoli, anche se gli utenti con l’inizio del nuovo anno stavano aspettando qualche offerta. Questa è arrivata, con un insieme di titoli a pagamento offerti totalmente gratis.

Android: solo per oggi gli utenti hanno la possibilità di scaricare 6 titoli a pagamento tra app e giochi gratis, ecco il nostro elenco

Proprio per celebrare l’inizio del nuovo anno, Android ha lanciato alcuni titoli a pagamento gratis sul suo Play Store. Più in particolare sono 6, tutti davvero perfetti per ogni fascia d’età. Ecco l’elenco completo con i link diretti per il download, ma fate presto ad approfittarne: