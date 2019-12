La fine dell’anno propone delle importanti novità in casa TIM. In vista di domani, il giorno di Capodanno, il gestore italiano propone delle modifiche legate ai suoi servizi. Come vi abbiamo sottolineato anche nelle scorse settimane, la conclusione del 2019 coincide con la cancellazione di un servizio per TIM. Attraverso un comunicato delle scorse ore, il gestore ha ufficializzato la rinuncia ad Internet Pay.

TIM, da domani il servizio Internet Pay non sarà più disponibile per i clienti Fibra Ottica

Oggi, 31 Dicembre TIM decide di chiudere l’esperienza di Internet Pay. Non potranno più usufruire di questo servizio tutti coloro che sono clienti di telefonia fissa che allo stesso tempo hanno attivata la fatturazione del canone mensile su conto corrente o bonifico bancario.

Internet Pay era oramai un servizio esclusivo dedicato a tutti gli abbonati con profilo per Fibra Ottica o ADSL che in maniera contestuale avevano anche una rete mobile attiva. La funzione rappresentava una sorta di via semplificata per i pagamenti. Con l’ausilio di Internet Pay era infatti possibile fatturare l’acquisto di contenuti digitali della rete cellulare in maniera diretta sulla bolletta della rete domestica.

Il motivo che si cela dietro la chiusura di Internet Pay è sostanzialmente uno: nonostante la possibile utilità del servizio, la popolarità non è mai stata su sufficienti livello. Non c’è quindi da sorprendersi se TIM almeno per ora non proporrà dei servizi alternativi ad Internet Pay.