Tantissimi consumatori sono sempre più attratti dalle proposte telefoniche economiche e vantaggiose di Poste Mobile. L’operatore telefonico virtuale propone una serie di tariffe per lo smartphone in modo da soddisfare qualsiasi esigenza.

Attualmente in commercio sono disponibili tre diverse offerte, talmente vantaggiose che ha portato innumerevoli nuovi clienti all’operatore telefonico virtuale. Ecco i dettagli e i rispettivi prezzi.

Poste Mobile e le sue proposte telefoniche: ecco quelle che hanno riscosso più successo

Tutti i consumatori interessati a cambiare gestore telefonico e offerta telefonica possono prendere in considerazione una delle tre offerte telefoniche targate Poste Mobile. Per chi necessita di una tariffa economica e non troppo prosperosa si consiglia l’offerta denominata Creami Style con cui è possibile usufruire di:

500 credit da utilizzare in messaggi e chiamate;

5GB di internet per la navigazione in rete alla massima velocità del 4G.

L’operatore virtuale propone questa tariffa ad un rinnovo mensile di 5,00 Euro, ma i consumatori interessati devono sostenere un costo iniziale di attivazione di 20,00 Euro. Di questi 20,00 Euro sono detratti 10,00 Euro di ricarica telefonica. I consumatori che decidono di attivarla online non devono sostenere nessun costo per la spedizione della nuova scheda telefonica.

La seconda offerta telefonica denominata Creami WeBack propone ad un prezzo mensile di 9,99 Euro:

credit illimitati da utilizzare per chiamate e messaggi;

50GB di traffico dati.

Inoltre, l’operatore telefonico virtuale effettua una ricarica di 1,00 Euro ai suoi clienti per ogni 10GB non utilizzati; insomma, una tariffa molto vantaggiosa per tutti i consumatori che non fanno un uso eccessivo di Internet.

Infine, la terza proposta telefonica di Poste Mobile è Creami Relax 100 con cui offre ad un prezzo mensile di 10,00 Euro:

Credit illimitati da utilizzare per le chiamate e per i messaggi;

100GB di traffico dati.

Il rinnovo mensile varia secondo i mesi di fedeltà del cliente: 10,00 Euro per i primi tre mesi, dal quarto mese il rinnovo scende a 9,00 Euro e dal settimo mese in poi scende a 8,00 Euro.