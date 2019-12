La passa a Vodafone in grado di distruggere i piani di Iliad e dei vari operatori telefonici virtuali è sicuramente la Vodafone Special Unlimited, una splendida trovata da soli 7 euro al mese che non farà rimpiangere le operator attack disponibili sul mercato in questo momento.

L’attivazione, come purtroppo sempre più spesso accade in situazioni di questo tipo, risulta essere limitata esclusivamente agli utenti da un MVNO o da Iliad, con portabilità obbligatoria del proprio numero originario. Il costo iniziale che l’utente dovrà sostenere corrisponderà a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, nonché a 12 euro per la promozione in sé; un totale di 22 euro circa a cui comunque sarà necessario aggiungere anche la prima mensilità di 7 euro.

Gli addebiti successivi saranno con cadenza mensile direttamente sul credito residuo della SIM acquistata, senza vincoli contrattuali di durata (sarà possibile abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza dover pagare penali).

Passa a Vodafone con la promozione che tutti vorremmo attivare

La passa a Vodafone che tutti vorremmo attivare racchiude al proprio interno un insieme di contenuti di altissimo livello, parliamo infatti di minuti illimitati da poter utilizzare a piacimento per telefonare a chiunque, affiancati da SMS senza limiti da inviare a chi si vuole, e naturalmente da 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione possibile.

Quest’ultima non subisce particolari limitazioni, se non quanto previsto dallo standard di comunicazione, non si potranno infatti superare i 600Mbps in download. L’attivazione della passa a Vodafone citata nel nostro articolo è possibile esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale italiano.