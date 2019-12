I numeri che Iliad si porta come eredità nel 2020 sono davvero sorprendenti. Stando a quelle che sono le ultime rilevazioni, la compagnia francese ha un tasso di gradimento da parte dei suoi utenti pari al 98%. I dati evidenziano che la quasi totalità del pubblico è soddisfatta delle offerte del gestore che garantiscono soglie di consumi no limits in aggiunta a servizi a costo zero.

Iliad, nel 2020 sarà realizzata questa promessa non ancora mantenuta?

A breve Iliad raggiungerà la quota di cinque milioni di abbonati. Nonostante ciò, però, la compagnia deve far fronte ad una polemica delle ultime ore. Tanti clienti, infatti, hanno sottolineato ancora una volta come a quasi due anni dall’esordio in Italia questa vecchia promessa non sia stata ancora rispettata.

A maggio 2018 nel momento della prima release delle reti, i dirigenti erano stati chiari: dopo un breve lasso di tempo, tutti gli utenti avrebbero avuto la possibilità di modificare il proprio piano, passando da un’offerta ad un altra senza costi di gestione. Ad oggi, però, questa promessa è rimasta tale.

Ad essere penalizzati dal mancato servizio di Iliad sono in maniera particolare quegli utenti che hanno attivato nei primi giorni la ricaricabile “Giga 30”, desiderosi ora di passare alla più vantaggiosa “Giga 50”.

Il cambio tariffario interno con Iliad non è possibile. Chi ha già una SIM con la compagnia francese, per passare “Giga 50” deve richiedere nuova scheda e numero di telefono. Nel 2020, tanti abbonati, si attendono una svolta concreta su questo fronte.