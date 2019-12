Fineco Bank, uno degli Istituto di Credito più famosi, continua a par parlare di sé per via della sua nuova decisione: abolire il conto free. Tutti i suoi clienti che usufruiscono di questo grandioso vantaggio, a breve potrebbero sostenere un canone mensile piuttosto alto. Ecco i dettagli.

Fineco Bank: ecco tutti i dettagli sulla nuova decisione della banca

L’Istituto di Credito Bancario, secondo diverse indiscrezioni emerse in questi ultimi giorni, ha deciso di aggiornare la policy per quanto riguarda la gestione del conto corrente. A quanto pare, tutti i suoi clienti e quelli futuri potrebbero dire addio in modo definitivo al conto corrente free.

Non è ancora ufficiale, ma secondo quanto dicono varie notizie il canone mensile potrebbe essere introdotto da Febbraio dell’anno prossimo e potrebbe avere un costo intorno ai 3,95 Euro al mese.

Tutti i clienti con un conto corrente attivo saranno avvisati tramite una mail sull’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione all’Istituto di Credito Bancario. Fortunatamente, una volta che sarà introdotto questo costo aggiuntivo i clienti potranno effettuare delle modifiche sulla gestione del loro conto corrente in base alle proprie necessità.

Gli utenti interessati devono effettuare alcuni passaggi direttamente sul sito online ufficiale della banca. Basta collegarsi online con il proprio account, indirizzarsi all’Area Personale, cliccare sulla voce Home per poi selezionare la voce Gestione Conto. Una volta aperta la pagina è necessario cliccare sulla voce Condizioni e infine su Leggi dettagli per scoprire le varie opzioni e scegliere la tariffa che più rispecchia le proprie esigenze.