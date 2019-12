Esselunga sa come invogliare i consumatori ad acquistare un nuovo terminale di tecnologia generale, gli Speciale Multimedia hanno da sempre attratto per la loro qualità generale e per i prezzi effettivamente davvero molto bassi.

In scadenza nella giornata odierna, l’ultima trovata dell’azienda vede offrire la possibilità all’utente di mettere le mani su un prodotto spendendo solamente 1 euro. L’iter da seguire per ottenere il risultato desiderato è tutt’altro che complicato, prima di tutto bisogna acquistare uno dei modelli contrassegnati dall’apposito bollino; a questo punto, una volta giunti in cassa basterà aggiungere 1 euro al valore previsto dallo scontrino, in cambio si riceveranno le cuffie SBS Jaz, ottimi terminali wireless da utilizzare per ascoltare i brani preferiti in mobilità.

Volantino Esselunga: i prezzi come non li avete mai visti

I prezzi messi sul piatto dal volantino Esselunga sono davvero di pregevole fattura, a partire proprio dai 598 euro richiesti per l’acquisto del Samsung Galaxy S10, uno smartphone di qualità sopraffina sia per quanto riguarda l’elaborazione generale che il comparto fotografico annesso.

L’Apple iPhone 8 può essere considerata la più valida alternativa, l’utente potrà spendere 498 euro per un modello non più recentissimo, ma che allo stesso tempo appare in grado di dare del filo da torcere ai medi di gamma attualmente presenti sul mercato della telefonia mobile.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Esselunga corrente, aprite le pagine che trovate inserite qui sotto, ma ricordate comunque che sono in scadenza oggi, 31 dicembre 2019, in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale.