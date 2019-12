Comet straripante finalmente con una campagna promozionale degna del proprio nome, una soluzione che prevede la possibilità di ricevere sconti impensabili su alcuni dei prodotti di maggiore interesse tra quelli attualmente in commercio.

Gli utenti che vorranno approfittare dei prezzi che andremo a raccontare potranno recarsi personalmente in un qualsiasi punto vendita in Italia, o anche sul sito ufficiale di Comet entro il 15 gennaio (ricordiamo che la spedizione presso il domicilio è sempre a pagamento). In aggiunta sarà possibile optare anche per un prestito rateizzato senza interessi, al superamento prima di tutto di una soglia minima di spesa, nonché dopo aver consegnato le buste paga dei mesi precedenti.

I codici sconto Amazon e le offerte sono disponibili solamente sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Comet: questi prezzi vi faranno impazzire

I prezzi del volantino Comet vi faranno davvero impazzire, uno dei più bassi di sempre è stato applicato sull’iPhone Xs, modello non proprio recentissimo, ma ancora perfettamente in grado di dire la sua nel mercato della telefonia mobile. I 679 euro necessari per l’acquisto sono davvero invitanti anche per i non affezionati del brande Apple.

Le alternative tra cui scegliere non mancano, sono tutti terminali il cui prezzo finale non supera i 269 euro, parliamo infatti dei vari Oppo A9 2020, Oppo Reno 2Z, Motorola E6 Play, Galaxy A30S, Galaxy A10 o Galaxy A20e. Le versione disponibili sono sbrandizzate, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Per ogni altro dettaglio in merito al corrente volantino Comet, aprite le pagine seguenti.