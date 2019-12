Ecco alcune delle offerte e promozioni Passa a Wind ancora disponibili per i nuovi clienti che acquistano una SIM presso i punti vendita o il sito ufficiale del gestore. Attraverso le tariffe in questione l’operatore permette di ricevere minuti, SMS e fino a 160 GB di traffico dati in 4G al mese.

Passa a Wind: offerte e promozioni per i nuovi clienti!

Le promozioni Wind rivolte ai nuovi clienti continuano ad essere numerose e per i clienti che decidono di trasferire il numero dall’operatore precedente sono disponibili ulteriori tariffe ancora più accattivanti. Per conoscere i dettagli e i contenuti di ogni offerta Passa a Wind è sufficiente recarsi in uno dei negozi del gestore o accedere al sito ufficiale; qui forniamo intanto alcune informazioni importanti su alcune delle migliori tariffe del momento: Wind All Digital 40, Wind All Inclusive Young e Wind All Inclusive 50 Flash.

Wind All Digital 40 + 100

La promozione è disponibile per tutti i nuovi clienti e può essere richiesta soltanto online. L’attivazione è gratuita, il costo mensile, invece, ammonta a 14,99 euro e permette di ricevere: minuti illimitati e 40GB di traffico dati. Aggiungendo 0,99 euro al mese è possibile ottenere 200 SMS verso tutti i numeri. Inoltre, senza dover andare incontro a costi extra l’operatore offre 100GB extra da aggiungere ai 40 già previsti.

Wind All Inclusive Young

L’offerta è dedicata ai clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni e prevede: minuti illimitati, 200 SMS e 30 GB di traffico dati, più 50GB di traffico dati extra. E’ prevista una spesa di 11,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo. I clienti possono richiedere l’offerta anche in versione Easy Pay saldando il costo mensile su carta di credito o conto corrente e ricevendo ogni mese: minuti illimitati, SMS illimitati e 60 GB di traffico dati, più 100GB di traffico dati extra.

Wind All Inclusive 50 Flash

La tariffa è rivolta esclusivamente ai clienti Iliad che trasferiscono il numero a Wind e permette di ricevere: minuti illimitati, 100 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati. I nuovi clienti possono ottenerla effettuando l’acquisto online e sostenendo un costo mensile di soli 6,99 euro.