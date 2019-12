Col passare del tempo WhatsApp ha migliorato parecchi dei suoi aspetti interni aggiungendo peraltro anche alcune novità. Si è partiti con una semplice piattaforma di messaggistica che ad oggi però risulta completa anche sotto altri aspetti.

Le chiamate ad esempio sono molto funzionali così come le videochiamate che infatti funzionano perfettamente. Inoltre la sicurezza è stata di molto migliorata fino a far sentire gli utenti sempre più sicuri nonostante le problematiche. Ovviamente il merito è dei tanti aggiornamenti i quali continuano ad arrivare in maniera assidua. Oggi infatti tutti hanno letto delle nuove indiscrezioni che riguardano proprio i prossimi update di WhatsApp. Questi arriveranno soprattutto nel 2020, con una novità che gli utenti inoltre attendono da mesi e mesi.

WhatsApp: finalmente sta per arrivare l’aggiornamento che in tanti desiderano, la Dark Mode potrebbe presto sbarcare sui vostri smartphone

Mai prima d’ora WhatsApp aveva intrapreso un’attività così fluida e costante con gli aggiornamenti. Gli utenti infatti riferiscono di riceverne uno ogni settimana con grande piacere ovviamente, anche se tal volta capita qualche disguido.

Infatti le indiscrezioni non sempre sono veritiere, anche se tutti dovrebbero sapere che bisogna attenersi a fonti ufficiali. Queste parlerebbero di un nuovo update pronto ad arrivare proprio durante il primo periodo del 2020 e con un grande novità. In molti ricorderanno infatti che negli ultimi tempi si è parlato insistentemente della Dark Mode, la quale infatti potrebbe presto arrivare. La possibilità di settore WhatsApp con colori scuri potrebbe essere dunque tangibile al più presto ma bisogna attendere nuove notizie in merito per esserne sicuri.