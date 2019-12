Vodafone ha scoperto come invogliare i consumatori ad attivare una nuova SIM ricaricabile, proporre una promozione da soli 7 euro al mese, includendo al suo interno una buona quantità di minuti e giga di traffico dati, senza porre limitazioni particolari nel suo utilizzo.

La soluzione di cui stiamo parlando è la rinomata Special Unlimited, splendida offerta distribuita correntemente in versione operator attack, a disposizione quindi esclusiva degli uscenti da Iliad o da un operatore telefonico virtuale. Coloro che la sceglieranno dovranno prima di tutto pagare 12 euro per la promo in sé, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile (portabilità obbligatoria); successivamente i rinnovi saranno su base mensile, con addebito direttamente sul credito residuo, ad un costo di 7 euro fisso.

Vodafone: cosa offre la Special Unlimited

In cambio la Special Unlimited di Vodafone offre tantissimi contenuti, a partire dai 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per minuti e SMS illimitati da utilizzare verso ogni numero di telefono sul territorio nazionale italiano.

Di base non è previsto un vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che il consumatore potrà richiedere la portabilità in un qualsiasi momento senza doversi preoccupare di penali o di altro tipo di cifre da pagare per recesso anticipato. In parallelo, ricordiamo che la navigazione è possibile fino ad una velocità massima di 600Mbps in download.

L’attivazione è possibile solamente nei negozi sparsi per il territorio, coloro che la sceglieranno potranno anche eventualmente richiedere di pagare tramite conto corrente senza costi aggiuntivi o differenze particolari (non è obbligatorio).