Le grandi offerte di Vodafone continueranno anche nel 2020. In vista del passaggio dal vecchio al nuovo anno, non cambieranno le principali tariffe del gestore britannico. Il provider, seguendo la via degli ultimi mesi, sta attuando una strategia commerciale molto aggressiva. Anche per recuperare un po’ della strada persa nel recente passato, Vodafone conferma la sua migliore iniziativa sul mercato per sfidare Iliad e la sua popolare ricaricabile “Giga 50”.

Vodafone, anche nel 2020 sarà disponibile l’offerta Special 50 Giga

I tecnici di Vodafone si rivolgono principalmente ad un pubblico strategico: gli utenti che sono intenzionati ad effettuare la portabilità del loro numero da altro operatore. E’ a questa platea che si rivolge la sempre valida ricaricabile chiamata Special 50 Giga.

Migliaia di persone in passato hanno scelto i vantaggi della Special 50 Giga. Le soglie di consumo nel tempo sono rimaste pressapoco le stesse: gli utenti riceveranno a loro disposizione chiamate illimitate a cui si aggiungono 50 Giga per navigare in internet. Il prezzo mensile sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni. Questa somma mensile sarà integrata soltanto da 10 euro utili per l’attivazione ed il rilascio della SIM.

Con Special 50 Giga, come abbiamo ribadito in precedenza, Vodafone vuole rispondere ad Iliad ed alle sue promozioni low cost. Come sempre, la Special 50 Giga è da considerare una classica iniziativa winback. L’attivazione online di quest’offerta, pertanto, non è possibile. Gli utenti interessati devono recarsi necessariamente in uno store ufficiale per procedere con l’attivazione.