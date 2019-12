Unieuro si sta facendo attendere, fresca di una delle campagne promozionali più interessanti degli ultimi mesi, sta prendendo tempo prima di lanciare un nuovo volantino attivo in tutti i punti vendita sul territorio, per questo motivo al momento ci possiamo rifare con i soli sconti online attivi sul sito ufficiale.

I prezzi che vi racconteremo non risultano essere attivi nei negozi in Italia, coloro che vorranno acquistare lo potranno fare dal divano di casa, scegliendo tra spedizione a domicilio (in genere a pagamento, quindi da aggiungere alla cifra mostrata a schermo) o presso il punto vendita (sempre gratuita, indipendentemente dalla cifra spesa).

Volantino Unieuro: tante occasioni da non lasciarsi sfuggire

Le occasioni da non lasciarsi sfuggire inserite all’interno del volantino Unieuro sono davvero tantissime, hanno inizio con il Samsung Galaxy S10e, un terminale di fascia alta oggi disponibile a 479 euro, prezzo ottimo per la qualità generale del modello in questione.

In alternativa è possibile mettere le mani sullo Xiaomi Redmi Note 8T, smartphone appena presentato sul mercato italiano e dalla richiesta finale di 181 euro, affiancato dall’ottimo Xiaomi Redmi 8 da soli 149 euro. Altri modelli possono essere acquistati a prezzi bassi, come Galaxy A70, Galaxy A50, Galaxy Note 10+, Galaxy A10 o similari.

Per scoprire e conoscere nel dettaglio ogni richiesta del volantino Unieuro in questione, ecco qui sotto il link a cui collegarsi. Segnaliamo che gli sconti riguardano anche notebook, tablet, elettrodomestici, televisori e moltissimo altro ancora.