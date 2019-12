A partire dallo scorso 28 dicembre 2019 l’operatore Tim Italia ha introdotto dei nuovi smartphone acquistabili a rate nel proprio catalogo di dispositivi. I dispositivi in questione sono dell’azienda americana Apple e sono acquistabili con un anticipo di 0 euro.

Fino al prossimo 10 gennaio 2020, salvo eventuali cambiamenti o esaurimento scorte, sarà possibile acquistare iPhone XS da 64 GB o iPhone XS da 512 GB ad un prezzo davvero molto interessante. Scopriamo tutti i dettagli.

Tim propone dei nuovi dispositivi Apple a rate con anticipo zero

Più precisamente l’operatore sta proponendo iPhone XS da 64 GB a soli 20 euro al mese per 30 mesi con anticipo zero e iPhone XS 512 GB a 30 euro al mese sempre per 30 mesi con un anticipo di 89 euro. Quest’ultimo sarà anche proposto ad alcuni clienti Tim selezionati o con rateizzazione in scadenza, anche in 30 rate mensili da soli 25 euro, ciascuna con un anticipo pari a 0 euro.

Tutte le promozioni attualmente in corso, come anticipato precedentemente, rimarranno attive fino al prossimo 10 gennaio 2020, salvo proroghe. Solamente il Samsung A50 è uscito ieri 28 dicembre 2019 dalla promozione Tim. Oltre ai prodotti elencati prima potrete acquistare anche Huawei P Smart 2019, Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy A20e, LG K50S, Xiaomi Redmi Note 8T e Huawei Y7 2019 a 5 euro al mese per 30 mesi.

E ancora, Honor View 10 Lite, Apple iPhone 7 32 GB, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy A50, Huawei Nova 5T e Xiaomi Mi 9 128GB a 10 euro al mese per 30 mesi. Infine anche Apple iPhone 8 64GB, Samsung Galaxy S10e 128GB, Xiaomi Mi Note 10, LG G8s e Huawei P30 a 15 euro al mese per 30 mesi. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.