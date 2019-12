Samsung ha svelato il suo telefono pieghevole Galaxy a conchiglia all’inizio di quest’anno e abbiamo visto presumibilmente trapelare alcune foto del device questo mese. Ora sembra che le informazioni sul prossimo smartphone pieghevole saranno svelate presto e il nuovo telefono potrebbe arrivare molto presto.

Secondo il coreano Yonhap News, Samsung lancerà il telefono pieghevole a conchiglia (che si dice sia il Galaxy Fold 2) insieme alla serie Galaxy S11 a febbraio. Inoltre, il rapporto aggiunge che il nuovo pieghevole sarà disponibile per la vendita “immediatamente” dopo l’evento.

Samsung Galaxy Fold 2, ne sapremo di più settimana prossima

Non è chiaro se questa sequenza temporale si applichi solo al mercato interno della Corea o se si applica anche a paesi come Stati Uniti ed Europa.Tuttavia, le fonti di Yonhap affermano che Samsung sta discutendo con tutti e tre i gestori di telefonia mobile in Corea per rilasciare il dispositivo.

Le fonti aggiungono che il Galaxy Fold 2 (o come si chiamerà il nuovo pieghevole) avrà un prezzo di circa $ 1.000. Questo è leggermente più costoso del prezzo di $ 845 dichiarato dal Korea Herald. Nel frattempo, il primo Galaxy Fold ha un prezzo al dettaglio di circa $ 2.000. In ogni caso, il report suggerisce che Samsung ha molta più fiducia in questo design rispetto al Galaxy Fold originale. La società coreana ha respinto il suo lancio originale Galaxy Fold da aprile a settembre, dopo che i recensori hanno riportato importanti difetti.

Il nuovo pieghevole di Samsung è anche inclinato per offrire un vetro ultra sottile sullo schermo principale, consentendo una migliore resistenza ai graffi. Quindi sembra che il nuovo telefono sarà migliore del Galaxy Fold in almeno un punto.