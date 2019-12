Dopo gli smartphone della nuova serie Oppo Reno 3, l’azienda cinese si appresta a portare ufficialmente sul mercato indiano una nuova serie di smartphone, e tra questi troveremo il nuovo Oppo F15. Stando a quanto trapelato online poche ore fa, questo device arriverà in veste ufficiale tra poche settimane.

Oppo F15 sarà il nuovo smartphone di questa serie di Oppo

Senza troppi fronzoli, Oppo ha pubblicato online diversi teaser e video ufficiali in cui ci ha svelato diverse caratteristiche che caratterizzeranno questo nuovo dispositivo. Dal punto di vista del design, il nuovo Oppo F15 non avrà una camera pop-up a comparsa ma un classico notch a goccia. Sul posteriore, invece, come peculiarità troveremo una quad camera posteriore.

Possiamo notare che questo dispositivo ricorda moltissimo l’ultimo Oppo A91, almeno in ambito estetico. Questo mid-range è sempre dotato sul fronte di un display con un notch a goccia centrale. Il pannello è un AMOLED con una diagonale da 6.4 pollici in risoluzione FullHD+ nel form factor di 20:9 e integra al suo interno un sensore biometrico per lo sblocco tramite impronta digitale. Sotto il cofano troviamo a bordo di questo dispositivo un processore MediaTek, cioè il SoC MediaTek Helio P70 che viene supportato da un unico taglio di memoria (8 GB di RAM e 128 GB di storage interno). La quad camera posteriore, infine, è caratterizzata da dei sensori rispettivamente di 48+8+2+2 megapixel.

Nonostante si assomiglino molto in ambito estetico, non è comunque detto che il futuro Oppo F15 condividerà le stesse caratteristiche tecniche del cugino Oppo A91.