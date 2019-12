Durante l’evento del Mipcom, ovvero la kermesse della TV internazionale in cui si parla della composizione del palinsesto delle serie TV della stagione successiva, siamo venuti a conoscenza dei titoli più interessanti del 2020 che non potremo assolutamente perdere tra Netflix e Sky. Primi fra tutti citiamo “En el corredor de la muerte”, una miniserie spagnola che racconta la vera storia di Pablo Ibar che fu probabilmente condannato a morte senza prove certe, la quale potrebbe essere una hit del prossimo anno e lanciare la carriera di Miguel Angel Silvestre conosciuto in Narcos.

Ma tra i titoli migliori ci sono tantissimi serial che potrebbero fare breccia nei cuori degli spettatori, tra produzioni originali e stagioni successive di show già famosi il più delle volte con protagonisti attori tutt’altro che sconosciuti. Un esempio è Mrs. America interpreto da Cate Blanchett nel ruolo della storica antifemminista Phyllis Schlafly che si oppose con tutte le forze all’approvazione dell’emendamento alla Costituzione americana per garantire uguaglianza tra uomini e donne.

Netflix e Sky: le migliori 20 Serie TV del 2020 che dovreste vedere

Oppure vi citiamo Emily in Paris con protagonista Lily Collins, figlia del noto batterista e cantante, che si muoverà nella capitale francese su un plot costruito dal creatore di Beverly Hills 90210 e Sex and the City. Un’americana a Parigi che deve fare i conti con incomprensioni culturali sul lavoro e nella vita privata.

Ormai le piattaforme come Netflix e Sky attraggono investimenti per produzioni molto importanti, quasi al pari del cinema, ed è per questo che star come la Blanchett, Reese Witherspoon o attori caratteristi come Stephen Dorff partecipano con entusiasmo a produzioni non dirette nelle sale.

Se non credete a questo cambio di paradigma tra cinema e tv, pensate che in Diavoli ci sarà un padrino d’eccezione: il dottor stranamore Patrick Dempsey, divenuto ultra famoso in Grey’s Anatomy, che qui veste i panni di uno squalo della finanza londinese. Vi lasciamo dunque con una galleria dei 20 migliori serial del 2020.