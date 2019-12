Se la terza stagione ha avuto un numero impressionante di follower con punte clamorose nei primi 7 giorni di programmazione, e se la serie si è guadagnata il titolo di “serie non inglese più vista di sempre” su Netflix, siamo sicuri che la banda del misterioso Professore vi terrà incollati allo schermo anche nella quarta stagione.

La Casa di Carta: in arrivo la quarta stagione su Netflix, ecco le date

Nelle prime tre stagioni l’uomo spietato che comanda questo eterogeneo gruppo di criminali ha avuto tra gli obiettivi la Zecca di Stato e la Banca di Spagna. Nella quarta ritroveremo gli stessi stilemi di una trama movimentata che, tra divergenze nel gruppo di criminali, sconquasserà le opinioni del pubblico con momenti di amicizia e amore.

E se pensate che è la solita serie, sappiate che La Casa di Carta vi porterà a simpatizzare per dei criminali senza scrupoli piuttosto che parteggiare per le forze dell’ordine. Come avrete avuto modo di vedere, il trailer della 4° stagione tiene la trama in bilico sulla sorte di due dei personaggi più amati della serie, ovvero Berlino e Nairobi.

Proprio quest’ultima ha lasciato il pubblico di stucco per la sua presunta morte nella terza serie, la quale si è chiusa con troppi dubbi e pochissime certezze. Oltre alla sorte di Nairobi, restano in sospeso le divergenze tra Lisbona e il Professore e il personaggio di Berlino, di cui non si sa ancora se rientrerà con un colpo ad effetto.

Per il resto, non ci resta che aspettare il 3 Aprile 2020.