Stare con Iliad è una vera gioia. Lo provano il 98% degli utenti disposti a consigliare il nuovo gestore contro ogni ragionevole dubbio. Il motivo di tale entusiasmo si rispecchia nelle promesse nel tempo mantenute in merito a prezzi bassissimi e nuovi servizi omaggio che si ripeteranno anche per l’ormai vicino 2020.

La situazione in chiave low-cost cambia radicalmente con la scoperta delle promozioni attive a partire da appena 4 euro al mese. Non possiamo perdere questa occasione di risparmiare ottenendo il massimo possibile da un gestore che si inchina di fronte al traguardo di quattro milioni di utenti. Dopo il record c’è il regalo.

Iliad: mai promo furono così convenienti, bastano 4 euro al mese

L’obiettivo iniziale di Iliad è stato quello di fidelizzare gli utenti italiani sulla base della passata esperienza francese con Xavier Niel. Ma non ha agito come tutti gli altri operatori. Anziché aumentare i prezzi li ha mantenuti stabili a partire da quel 28 maggio del 2018. Da allora è riuscito a stupire con progetti e tariffe sempre più apprezzate.

Al momento la Giga 50 viaggia alla velocità del 4G Plus mantenendosi sulla cresta dell’onda a fronte di un tariffario mensile di 7,99 euro al mese con minuti ed SMS illimitati più 50 Giga da usare in Italia senza limiti. Per chi vuole spendere meno non mancano altre opzioni.

Tra le tariffe più in vista abbiamo al Giga 40 e la Solo Voce. I nomi delle due tariffe la dicono lunga sui bundle inclusi ma non mostrano i prezzi praticati. Per la prima si passa a 40 Giga al mese (3 Giga in Europa) mantenendo ancora telefonate e messaggi senza contatori al costo di 6,99 euro al mese. Ma la più conveniente e di maggiore successo resta la versione da 4,99 euro che come indica il nome offre soltanto chiamate infinite e messaggi senza fine per sempre e verso tutti in Italia, in Europa ed all’estero così come stabilito dal contratto in vigore per tutte le tariffe con chiamate incluse.