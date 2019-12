Iliad ha ottenuto in tutto il corso di questo 2019 dei risultati straordinari dalla sua promozione Giga 50. Il provider francese punta talmente tanto sulla sua ricaricabile principale da aver rinunciato a presentare delle iniziative ad hoc per la stagione natalizia, a differenza invece degli altri operatori.

La convenienza di Giga 50 è oramai nota. Tutti gli utenti che attivano quest’offerta ricevono minuti e messaggi no limits più 50 Giga a soli 7,99 euro. Per l’attivazione, basta rivolgersi o ai punti vendita ufficiali presenti in Italia o al sito web o alle oramai famose simbox.

Iliad, il trucco fai da te per evitare ogni problema di rete

Se le ricaricabili low cost per Iliad non sono un problema, ciò che ancora desta qualche dubbio è il livello di copertura per il segnale. Non si può nascondere che lungo tutto l’arco del 2019 si sono alteranti ancora disservizi per quanto concerne le linee internet.

I dirigenti del brand garantiscono migliori performance appena entreranno in vigore le prime infrastrutture di proprietà. In attesa di tutto ciò, al fine di migliorare la qualità delle proprie connessioni di rete è sempre possibile utilizzare la classica soluzione fai da te.

In caso di mancanza di linea internet, gli utenti possono effettuare un semplice passaggio da 4G a 3G. Nonostante il calo in termini di velocità, infatti, il 3G è in grado di garantire maggiore affidabilità. Questa soluzione può essere presa a modello per anomalie di piccola entità. In caso contrario la via maestra deve essere comunicare con l’assistenza tecnica di Iliad.