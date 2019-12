Abbiamo visto un sacco di perdite riguardo al prossimo device di Samsung, il Galaxy S10 Lite, nelle ultime settimane. Queste informazioni vanno dal design alle specifiche e altro ancora. Ora, sembra che la documentazione ufficiale possa aver confermato alcuni di questi dettagli.

SamMobile ha ottenuto un manuale utente per il Galaxy S10 Lite (anche se in portoghese), e conferma una varietà di funzionalità di cui abbiamo già parlato. Gli elementi visti nel manuale dell’utente includono un foro per la fotocamera su display montato al centro, una tripla configurazione della fotocamera posteriore e un sensore di impronte digitali sul display.

Galaxy S10 Lite, confermate alcune funzionalità

Il manuale mostra anche tutti i pulsanti principali sul lato destro, una porta USB-C in basso e NFC per Samsung Pay. Non si fa menzione di una porta da 3,5 mm, il che significa che potresti voler prendere il Galaxy S10e se desideri un audio cablato su un flagship Samsung economico piuttosto che un device senza jack per le cuffie.

L’ultimo dispositivo Samsung è dotato di un chipset Snapdragon 855, uno schermo OLED da 6,7 ​​pollici, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Altre specifiche già viste in passato includono una fotocamera selfie da 32 MP e una tripla configurazione della fotocamera posteriore (48 MP primaria, 12 MP ultra larga e 5 MP macro).

Per quanto riguarda la versione OS, si pensa che l’S10 Lite possa arrivare con Android 10. Si ritiene inoltre che il Samsung Galaxy S10 Lite sarà annunciato insieme al Note 10 Lite al CES 2020 il prossimo mese. Quindi chi è alla ricerca di uno smartphone economico potrebbe voler tenere d’occhio questi device che verrà presentato tra non molto.