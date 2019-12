Fino al 31 dicembre è attivo un volantino Euronics davvero invitante e ricchissimo di occasioni da saper cogliere al volo, anche se purtroppo risulta essere disponibile in via esclusiva in determinati punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

Lo diciamo subito, la corrente campagna promozionale è attiva solamente presso i negozi del socio Euronics Bruno, non altrove in Italia o sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica. In parallelo, i fortunati consumatori che potranno mettervici le mani potranno anche richiedere un prestito da restituire in comode rate fisse mensili a partire dal prossimo anno.

Euronics: il volantino sorprende per la qualità degli sconti

Il volantino Euronics sorprende per la qualità degli sconti messi in pratica nell’ultimo periodo, in particolare vogliamo sottolineare la presenza dell’ottimo Samsung Galaxy S10+ a soli 729 euro, uno dei prezzi più bassi in assoluto dal giorno del lancio dello smartphone sul mercato della telefonia mobile italiana.

Le alternative su cui poter contare sono sostanzialmente un paio: Galaxy S10e a 449 euro o Huawei P30 a 499 euro, entrambi ottimi dispositivi con prestazioni non al livello del precedente, ma comunque decisamente appartenenti alla fascia alta.

Per scoprire e conoscere da vicino l’intero volantino Euronics e capire quali siano i prezzi da cogliere nell’immediato, qui sotto trovate ogni singola pagina nel dettaglio, ricordate comunque che gli acquisti potranno essere completati solamente nei negozi Bruno (non altrove o sul sito ufficiale del rivenditore).