L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta denominata Top 20, dedicata a tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità del proprio numero ed alcuni già clienti.

Vi ricordo che l’operatore in questione è attivo dal lontano 2007 grazie ad un accordo tra Coop e Tim, del quali utilizza la rete. Scopriamo ora cosa comprende la Top 20.

CoopVoce proroga la Top 20 fino al 15 gennaio 2020

La Top 20 proposta dall’operatore virtuale comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 8 euro al mese. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta. L’offerta si rinnova su credito residuo e, in caso di credito insufficiente, l’offerta sarà sospesa per 30 giorni, periodo in cui l’operatore offre la possibilità di ricaricare la propria SIM Card.

I nuovi clienti dovranno sostenere un costo iniziale di 10 euro con 5 euro di traffico incluso per l’acquisto di una nuova SIM. Inoltre è anche necessario effettuare una prima ricarica di almeno 5 euro, che insieme agli altri 5 vadano a coprire il primo mese dell’offerta. La Top 20, come anticipato precedentemente, è anche attivabile dai già clienti CoopVoce ad un costo di 9 euro, che verranno detratti dal credito residuo insieme al canone del primo mese.

In caso di esaurimento di SMS o Giga, l’utente ha la possibilità di anticipare il rinnovo tramite l’applicazione CoopVoce, disponibile sia per gli utenti che dispongono di uno smartphone Android che per quelli che possiedono un iPhone. In alternativa è possibile chiamare il numero gratuito di assistenza automatica al 4243688 o il servizio clienti al 188. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.