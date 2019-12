Il miglior gestore attualmente almeno in ambito virtuale, secondo molti utenti, è CoopVoce. Si tratta di una realtà che prima d’ora non aveva avuto particolari fortune, soprattutto per via dei contenuti delle sue offerte che risultavano molto scarsi.

Stiamo parlando comunque di un’azienda, casa Coop, che ora ha cambiato totalmente pelle e strategia, portando il meglio agli utenti. Il cambio di gestore è quindi una delle possibilità che questi prendono in considerazione, anche per passare a CoopVoce. Attualmente questo provider include al suo interno le migliori soluzioni a prezzi estremamente competitivi. Nessuno avrebbe mai pensato che il boom si rivelasse così d’impatto, ed infatti i gestori rivali sono stati presi in contropiede. Ultimamente poi è arrivata una nuova promo che include al suo interno contenuti incredibilmente convenienti sotto vari aspetti.

CoopVoce: nasce la ChiamaTutti Top 20 con tutto incluso nel prezzo, la promo è valida fino al prossimo 15 gennaio 2020

Il meglio della telefonia mobile include ad oggi, nonostante nessuno se lo aspettasse, anche CoopVoce. La realtà di Coop risulta una delle più affidabili in assoluto e dopo i tanti periodi “no”, ecco finalmente il momento perfetto per la rivalsa.

A capeggiare la rivoluzione in questo momento c’è la ChiamaTutti Top 20, offerta che non ha trascurato alcun contenuto. Questa si rivela perfetta per ogni fascia d’età, con minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS verso tutti. In più sono disponibili anche 20 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di soli 8 euro al mese per sempre e anche per i già clienti.