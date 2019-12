Il cenone di fine anno lo serve Google con le nuove app Android Gratis che chiunque può scaricare e provare sul proprio dispositivo. Una vera e propria pazzia se si considerano i prezzi assurdi delle versioni a pagamento. Le 5 applicazioni appena pubblicate sono sbloccate per le funzionalità Premium e non si fanno pagare. Non prendete il portafogli ma preparatevi a giocare al “dito più veloce” visto che le offerte non dureranno a lungo. C’è un limite di tempo sconosciuto. Meglio servirsi in fretta prima che il buffet di app si esaurisca.

Goloso buffet di app Android che diventano GRATIS: ecco le proposte prima di Capodanno

Google scatenata in questo giorno che anticipa la chiusura di un trionfale 2019. Applicazioni, giochi ed opzioni per la personalizzazione ci hanno accompagnato in un anno fantastico che volge al termine nel migliore dei modi. Ecco come concludere in bellezza.