Tutti gli utenti che sceglieranno di attivare la 3 Italia Play 50 Unlimited riceveranno una sorpresa inaspettata, sarà possibile infatti vedersi scontare interamente i costi di attivazione di una delle promozioni più richieste e desiderate del momento.

La soluzione qui descritta, è importante ricordarlo, è distribuita esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che sarà possibile accedervi solamente se in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale (esclusa LycaMobile). Il costo iniziale da sostenere sarà di 0 euro per la promo (invece che 6,99 euro), a cui aggiungere 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile necessaria per effettuare la portabilità del numero originario.

I rinnovi saranno su base mensile, al costo di 6,99 euro, con addebito diretto sul credito residuo. Al giorno d’oggi non è previsto un vincolo contrattuale di alcun tipo, ciò sta a significare che l’utente potrà abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza essere minimamente costretto a pagare cifre aggiuntive.

3 Italia: la Play 50 Unlimited è davvero impressionante

La Play 50 Unlimited è anche impressionante per la qualità del bundle effettivamente messo a disposizione dell’utente finale, parliamo di minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare a chiunque, affiancati da 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile.

Proprio quest’ultima non presenta limitazioni particolari, l’utente si collegherà alla rete 4G di 3 Italia senza dover pagare cifre aggiuntive, ricordando comunque che anche in un futuro non sarà costretto a versare 1 euro in più al mese (cosa che invece lo sono i clienti attuali dell’azienda). Maggiori informazioni sono disponibili direttamente in negozio.