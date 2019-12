Esattamente alla pari della consorella 3 Italia, anche Wind ha recentemente lanciato una promozione da 8,99 euro al mese con il chiaro intento di favorire il ritorno entro il proprio mondo di coloro che hanno deciso di abbandonarla in tempi non sospetti.

La promozione in oggetto prende il nome di All Inclusive Flash 50, al suo interno è possibile trovare un bundle di tutto rispetto e dai contenuti veramente interessanti; in particolar modo parliamo di 50 giga da utilizzare alla massima velocità di navigazione possibile, passando per 200 SMS da inviare a piacimento ad ogni utente sul territorio, per finire con minuti illimitati per telefonare a chiunque si desideri.

Tutto questo a soli 8,99 euro al mese con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile, nonché senza vincoli contrattuali di durata, in altre parole l’utente non è obbligato a restare cliente Wind per un determinato periodo di tempo (non si pagheranno penali per recesso anticipato).

Wind: ecco la All Inclusive Flash 50 da 8,99 euro al mese

La All Inclusive Flash 50 è la promozione che non ti aspetti, ma che presenta comunque limitazioni abbastanza importanti. Prima di tutto, a differenza delle solite soluzioni che siamo abituati a vedere sul mercato della telefonia mobile, è attivabile solamente su invito diretto da parte dell’azienda tramite SMS informativo sul numero di telefono del quale richiedere la portabilità (non è una operator attack).

Il costo di attivazione è di 11,99 euro per la promozione, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, nonché la prima mensilità di 8,99 euro (poi si rinnova in automatico di mese in mese).