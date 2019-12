Il nuovo progetto del Mibact insieme al Ministero dello Sviluppo Economico per introdurre una connessione Wi-Fi gratuita in tutta Italia è stato approvato ed è già in lavorazione da diverso tempo. Tutti gli italiani possono finalmente navigare illimitatamente e a costo zero tramite questo nuovo progetto.

Wi-Fi gratis: ecco cosa prevede il nuovo progetto del Mibact in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico

Il nuovo progetto, Piazza Wi-Fi Italia, prevede l’installazione di impianti hotspot in tutte le zone d’Italia dove l’afflusso delle persone è maggiore; di conseguenza, potrebbero essere installati in famose piazze, vicino fermate dei pullman, nelle stazioni ferroviarie e via dicendo.

A questo nuovo progetto si aggiunge anche la collaborazione di Infratel Italia che ha creato un’applicazione apposita per tutti gli utenti che hanno voglia di navigare in rete illimitatamente e a costo zero: WiFi°Italia°it; è disponibile sia per tutti gli utenti Android sia per quelli Apple e non presenta nessun tipo di costo.

Una volta scaricata è necessario effettuare una registrazione compilando i campi con i propri dati; una volta eseguiti tutti i passaggi, è possibile accedere ad una mappa per scoprire il luogo in cui si trova l’hotspot più vicino.

Questo progetto è in lavorazione già da diversi mesi e in alcune zone italiane è già disponibile, come per esempio: nelle Marche, in Umbria, nel Lazio e in Abbruzzo. Si tratta di un duro colpo per le aziende telefoniche principali Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia poiché rischiano di perdere innumerevoli clienti che non hanno più bisogno delle loro tariffe con una connessione dati inclusa.