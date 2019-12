Chi utilizza con costanza WhatsApp deve fare particolare attenzione a quelle che sono le cautele per la propria sicurezza. Essendo uno dei portali più popolari del web, la chat di messaggistica istantanea è stata bersagliata da numerosi hacker nel recente passato. La brutta notizia è che ancora oggi, stando a quelle che sono i rumors, circolano diversi spyware e malware tra le varie chat.

WhatsApp, tanti utenti in rovina a causa della foto profilo

Rispetto a quella che è la credenza comune, su WhatsApp non ci sono da tutelare soltanto le conversazioni, ma anche la foto profilo. Un cattivo utilizzo della propria immagine può esporre a problemi importanti.

WhatsApp ha caratteristiche del tutto opposte rispetto ad Instagram. Sulla chat di messaggistica, tutti gli utenti hanno la possibilità di vedere a schermo intero le foto altrui. Come conseguenza, su WhatsApp è davvero elementare effettuare degli screenshot di una foto.

A causa di simili dinamiche, nei mesi scorsi sono aumentati in numero esponenziale i profili fasulli. Anche le denunce per furto d’identità sono diventate quasi all’ordine del giorno.

Come bisogna comportarsi, quindi, per evitare tal genere di pericoli? Se si entra nel menù Impostazioni è possibile, ad esempio, selezionare la visione della foto profilo per i soli amici della nostra rubrica. Grazie a questa piccola azione, si avrà la garanzia che l’immagine del profilo non cada nella mani di qualche malintenzionato.