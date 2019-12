Esistono tante situazioni che WhatsApp ovviamente non può risolvere, è una di queste sembra essere quella delle truffe. Nonostante l’app abbia fatto di tutto pur di integrare nuovi algoritmi dedicati alla sicurezza, gli utenti trovano sempre un modo per aggirarli.

Esistono però anche altri metodi che le persone possono utilizzare, i quali però non vanno ad intaccare alcun canone della legge. Stiamo parlando di applicazioni esterne che in un certo qual modo riescono a permettere agli utenti quello che WhatsApp non permetterà mai. Ovviamente le funzionalità all’interno dell’applicazione colorata di verde non mancano, ma gli utenti cosiddetti smanettoni sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Proprio a tal proposito esistono tre funzioni che in tanti dovrebbero conoscere per avere un utilizzo pieno di WhatsApp.

WhatsApp: ecco 3 funzioni segrete che potete utilizzare senza alcun tipo di problema visto che sono gratuite e legali al 100%

La prima funzione che in tanti dovrebbero conoscere permette di spiare gli utenti in merito ai loro movimenti in WhatsApp. L’app prende il nome di Whats Tracker e riesce a spedire una notifica ogni qualvolta la persona monitorata si connette o disconnette dalla chat.

A seguire ecco anche l’applicazione che in tanti conoscono con il nome di Unseen la quale permette di leggere i messaggi anche non essendo online. In questo modo ovviamente potrete evitare di aggiornare le spunte blu o magari il vostro ultimo accesso.

Infine ecco anche la soluzione perfetta per recuperare i messaggi cancellati appositamente in chat. Stiamo parlando di WAMR, app di terze parti che rifacendosi alle notifiche recupera ogni contenuto cancellato.