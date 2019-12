Il volantino MediaWorld torna a dire la sua all’interno del mercato della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale, chiamata Mega Sconti, davvero molto invitante ed intrigante.

Fino all’8 gennaio è stata lanciata una soluzione con la quale MediaWorld prova a far tornare agli utenti la voglia di acquistare prodotti di tecnologia generale, dopo l’abbuffata del periodo natalizio. I Mega sconti sono un buon concentrato di sconti con poche occasioni vere e proprie, almeno per quanto riguarda il mondo degli smartphone.

Volantino MediaWorld: quali sono le migliori offerte?

La soluzione assolutamente da non perdere riguarda il possibile acquisto del Samsung Galaxy S10, un top di gamma a tutti gli effetti veramente desiderato dalla maggior parte della popolazione mondiale. Al giorno d’oggi è ancora abbastanza costoso, vengono richiesti 703,82 euro per il suo acquisto nella versione no brand con garanzia legale, ma resta comunque un prezzo finale più abbordabile di tantissimi altri.

La soluzione alternativa, senza guardare al mondo Apple rappresentato dall’iPhone Xr a 709 euro, è rappresentata dal Sony Xperia 10 Plus a 319 euro, dispositivo con rapporto d’aspetto in 21:9 dalle buonissime prestazioni complessive e dalla richiesta accessibile per la maggior parte di noi.

Non perdetevi tutte le altre offerte di categorie merceologiche differenti, come ad esempio tablet, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici, passando anche per il gaming e le console. Gli acquisti sono completabili sia online che in negozio a partire da questo sito internet.