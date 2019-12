Il volantino Expert torna a sorprendere con una nuova campagna promozionale, attivata però solo ed esclusivamente in determinati punti vendita sul territorio nazionale, ricchissima di sconti e di prezzi bassi tra cui sarà possibile scegliere.

Gli acquisti, come avete già potuto intendere, non sono effettuabili in ogni punto vendita, ma risultano essere disponibili solo nei negozi di proprietà del socio GAER (non è possibile rivolgersi nemmeno al sito ufficiale). In cambio, comunque, è possibile approfittare del Tasso Zero, dell’opportunità di richiedere un finanziamento senza interessi da restituire in comode rate mensili.

Non perdetevi le nostre offerte Amazon con i migliori codici sconto del momento sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Volantino Expert: il Fuoritutto che sorprende gli utenti

Le offerte del volantino Expert sono davvero molto varie, parlando di smartphone l’attenzione viene catturata dallo Xiaomi Mi Note 10 a soli 559 euro, il primo smartphone con sensore fotografico da oltre 108 megapixel. Il prezzo non è proprio scontatissimo, ma sappiamo comunque essere appena comparso sul mercato della telefonia mobile italiana.

L’alternativa passa per lo Huawei Nova 5T, un terminale di fascia medio-alta dalle prestazioni notevoli in vendita oggi a 399 euro, una cifra che rappresenta sicuramente uno sconto rispetto al valore originario, molto interessante se considerato che è sul mercato davvero da pochissimo.

Il volantino Expert è questo e moltissimo altro ancora, chiaramente non siamo riusciti a racchiudere tutte le offerte entro un unico articolo di soli 250 parole, per questo motivo raccomandiamo di aprire le pagine sottostanti per conoscerle nel dettaglio e capirne le effettive potenzialità.