Il volantino Euronics sorprende ancora una volta con un insieme di ottimi sconti da saper cogliere al volo per riuscire a risparmiare il più possibile su tutti gli acquisti effettuati in negozio, ma non sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica.

Avete capito bene, la nuova campagna promozionale fa parlare di sè per l’ottima possibilità messa in mano ai consumatori, anche se purtroppo limitata a coloro che effettivamente possono recarsi personalmente nei punti vendita di proprietà del socio Bruno entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Chi sceglierà di acquistare potrà inoltre approfittare di un finanziamento senza interessi, da restituire con rate fisse mensili a partire dal prossimo anno.

Euronics impressiona con un volantino davvero incredibile

Il volantino Euronics impressiona prima di tutto per aver offerto la possibilità all’utente di acquistare un Samsung Galaxy S10+ ad uno dei prezzi più bassi di sempre, soli 729 euro per un terminale di altissima qualità e distribuito esclusivamente in versione no brand.

L’alternativa passa per altri due modelli di fascia alta, Galaxy S10e e Huawei P30, ma qualitativamente inferiori al precedente. I prezzi, giustamente, sono proporzionati al livello del terminale, ci troviamo quindi di fronte ad una spesa effettiva rispettivamente di 449 e di 499 euro (sempre per modelli no brand).

Il volantino Euronics è questo e moltissimo altro ancora, per scoprire nel dettaglio ogni singola offerta della campagna promozionale, aprite le pagine inserite qui sotto.