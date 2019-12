Il volantino Comet riesce a sorprendere le dirette concorrenti del mercato con una campagna promozionale di altissimo livello in grado di soddisfare anche il più restio consumatore dall’effettuare un acquisto.

Da pochi giorni, infatti, sia sul sito ufficiale che nei negozi sparsi sul territorio nazionale è possibile approfittare di una lunghissima serie di prezzi bassi e di sconti con i quali riuscire a risparmiare moltissimo su ogni acquisto. Coloro che sceglieranno di acquistare online devono comunque sapere che le spese di spedizione per la consegna a domicilio saranno sempre a pagamento, per risparmiare è fortemente consigliato richiedere la consegna direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio.

Inoltre, nell’eventualità in cui non si dovesse disporre nell’immediato del denaro necessario all’acquisto, sappiate che è presente il Tasso Zero; è possibile richiedere un finanziamento senza interessi, da restituire all’azienda in comode rate a partire dalla prossima mensilità.

Volantino Comet: tutti i prezzi e le offerte migliori del momento

I prezzi del volantino Comet sono tantissimi e ricoprono le più disparate categorie merceologiche, coloro che si ritrovano a voler acquistare uno smartphone, devono sapere che le offerte sono quasi interamente rivolte verso terminali appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, al netto dei prodotti Apple.

Il più costoso è infatti l’iPhone Xs, smartphone di fascia altissima in vendita a 679 euro (cifra decisamente migliore rispetto a tante altre); per quanto riguarda il mondo Android, invece, le alternative passano per Huawei P30 Lite, Huawei P Smart 2019, Oppo Reno 2Z, Motorola E6 Play, Huawei Y7 2019, Galaxy A30s o similari.