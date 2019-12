L’offerta Vodafone atta a distruggere letteralmente le controproposte delle altre realtà del mercato, come Iliad e gli operatori virtuali (definiti anche MVNO), è sicuramente la Special Unlimited da 7 euro al mese.

La soluzione che andremo a descrivervi, purtroppo, non è accessibile da parte di ogni consumatore sul territorio nazionale, ma risulta essere attivabile solo ed esclusivamente da coloro che si trovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale. La portabilità in situazioni di questo tipo è sempre obbligatoria, i costi iniziali da sostenere equivalgono quindi a 12 euro per la promo ed a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Vodafone: i contenuti dell’offerta più richiesta

All’interno dell’offerta più richiesta in assoluto, infatti, troviamo comunque un bundle di primissima fascia; in particolar modo annoveriamo 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, passando per minuti illimitati da utilizzare verso tutti e SMS senza limiti da spendere verso ogni numero di telefono sul territorio nazionale.

La massima velocità di navigazione possibile consiste nei classici 600Mbps in download previsti dallo standard di connessione, praticamente impossibili di raggiungere anche con lo smartphone più aggiornato e banda a piena potenza.

L’offerta non presenta alcun limite contrattuale, il consumatore potrà abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza doversi minimamente preoccupare di penali o altro. Il costo fisso è di soli 7 euro al mese da versare direttamente tramite credito residuo; in negozio, nel caso lo vogliate, potrete comunque richiedere anche l’addebito diretto sul conto corrente, senza però ricevere modifiche rispetto a quanto indicato in precedenza.