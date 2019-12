Dare scacco a Vodafone è stata una delle mosse più audaci degli ultimi anni da parte di un gestore telefonico neofita nel settore. Stiamo parlando di Iliad, azienda che è riuscita a rubare tantissimi utenti proprio al colosso anglosassone che da anni domina la scena. Ora come ora però Vodafone è pronta e riprendersi tutti gli utenti, e per questo ha cercato di lanciare delle nuove promozioni.

Queste hanno avuto un grande effetto sul rientro degli utenti, i quali in massa hanno scelto appunto di ritornare alla casa madre. Proprio a tal proposito per il periodo natalizio l’azienda ha scelto di lanciare le sue solite promozioni ma con prezzi ancora più bassi. Eccone quindi tre che potete sottoscrivere in qualsiasi momento per rientrare a far parte del mondo Vodafone.

Vodafone sorprende la concorrenza a colpi di promo: le nuove Special costano pochissimo e offrono i migliori contenuti

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB