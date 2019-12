Unieuro continua a proporre campagne promozionali dai prezzi incredibilmente bassi a disposizione di ogni consumatore italiano, tutti gli sconti che andremo a raccontarvi sono infatti da considerarsi attivi esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda.

Coloro che vorranno approfittare delle occasioni raccontate non dovranno muoversi da casa, dovranno semplicemente collegarsi al sito ufficiale e scegliere il modello desiderato. L’unica cosa da ricordare riguarda i costi per la spedizione, la consegna a domicilio è sempre a pagamento, si consiglia (per risparmiare al massimo) di farsi spedire l’acquisto in negozio (sempre gratuito, indipendentemente dalla cifra spesa).

Volantino Unieuro: questi sono i prezzi da cogliere subito al volo

I modelli di smartphone inclusi nella promozione sono davvero tantissimi, uno dei più interessanti è sicuramente il Galaxy S10e; modello appartenente alla fascia alta del mercato, non altissima, presenta un costo attuale di 479 euro, più che accettabile se confrontato con gli altri dispositivi della stessa fascia di prezzo.

Le soluzioni alternative da non lasciarsi sfuggire sono qualitativamente inferiori e passano per lo Xiaomi Redmi Note 8T in vendita a 181 euro, ma anche l’ottimo Xiaomi Redmi 8 a soli 149 euro. Gli amanti del mondo Samsung troveranno soddisfazione nei vari Galaxy A10, Galaxy A70, Galaxy Note 10+, Galaxy A50 o altri ancora.

Tutte le altre offerte Unieuro, gli sconti di categorie merceologiche differenti (come televisori, elettrodomestici, notebook, accessori per la casa, tablet o simili) sono riassunti direttamente nella pagina ufficiale della corrente campagna promozionale.