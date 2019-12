Fino al prossimo 7 gennaio 2020 l’operatore Vodafone Italia proporrà ad alcuni ex clienti selezionati, che hanno lasciato il consenso commerciale, un’offerta molto vantaggiosa per tornare indietro e quindi cambiare operatore.

Si tratta dell’offerta Special 50 GB a soli 7 euro al mese. Ecco un esempio di SMS inviato dall’operatore: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 7 euro al mese. Il costo di attivazione è GRATIS! Vieni nei nostri negozi entro il 07/01/2020 per attivare l’offerta. Dettagli e costi su voda.it/wb9“.

Torna in Vodafone con la Special 50 GB

La Special 50 GB prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 7 euro al mese. Come viene indicato anche nella pagina dedicata del sito ufficiale, il costo dell’attivazione della nuova SIM è di 10 euro con 5 euro di credito incluso. Il contributo di attivazione invece è gratuito invece di 6 euro.

Gli utenti non sono obbligati ad acquistare anche uno smartphone a rate. Nella pagina ufficiale dell’offerta non viene indicato alcun costo di attivazione aggiuntivo e l’obbligo di attivare il servizio di Ricarica Automatica. Quest’ultimo permette di ricaricare la vostra SIM Card pochi giorni prima lo scadere dell’offerta, in modo che non rimaniate mai senza credito residuo.

Il cliente interessato ad attivare l’offerta proposta tramite SMS, non dovrà fare altro che recarsi presso un qualsiasi rivenditore Vodafone autorizzato ed acquistare una nuova SIM Card ricaricabile entro il prossimo 7 gennaio 2019 salvo proroghe. Nella versione winback non è importante l’operatore di provenienza. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.