Non c’è dubbio che Pixel 3a e Pixel 3a XL sono stati grandi successi per Google nel 2019, combinando specifiche decenti ed un’eccellente fotocamera ad un prezzo accessibile. Ora possiamo dare un primo sguardo su ciò che potrebbe offrire Pixel 4a.

I rendering non ufficiali messi insieme dal tipster @OnLeaks mostrano il prossimo telefono di Google da tutte le angolazioni. Sembra che questo potrebbe essere un altro device di fascia media degno di una seria considerazione.

Google Pixel 4a, potremmo saperne di più nei prossimi giorni

Come al solito con i render di @OnLeaks, questi non sono scatti del telefono reale. Essi sono grafici generati da computer basati sulle informazioni trapelate dalla catena di fornitura dello smartphone, quindi il design finale può variare. È possibile notare un buco per la fotocamera nell’angolo in alto a sinistra del display, oltre a un sensore di impronte digitali sul retro e un tradizionale jack audio da 3,5 mm.

Secondo @OnLeaks e 91mobiles, il Pixel 4a sfoggerà un display da 5,7 pollici o 5,8 pollici, un leggero aumento rispetto al Pixel 3a. Le cornici sul nuovo telefono saranno leggermente più piccole rispetto al suo predecessore.Ciò che non è chiaro è quale tecnologia della fotocamera includerà il Pixel 4a (il Pixel 3a aveva la stessa fotocamera posteriore del Pixel 3). Inoltre, è da vedere se il device includerà il rilevamento dei movimenti Motion Sense del Pixel 4.

Se Google segue lo stesso programma dell’anno scorso, allora puoi aspettarti che Pixel 4a venga svelato ufficialmente alla fiera Google IO 2020 di maggio. Potrebbero essere svelati anche alcuni dettagli su Android 11.